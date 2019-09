المتوسط:

أكد آمر التوجيه المعنوي ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش، خالد المحجوب، أن الطائرات التركية المُسيرة لا تزال تعمل على ضرب المواقع المدنية والمدنيين، من أجل استمرار الميليشيات في نهب ثروات البلاد.

وأشار المحجوب، في تصريحات إعلامية، إلى أنهم أسقطوا الطائرة التركية المسُيرة التي استهدفت نقطة إسعاف، وأودت بحياة 3 مسعفين في سوق الخميس.

