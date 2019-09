“أمن طرابلس”: القبض على شخص يمتهن سرقة المنازل الواقعة في مناطق الاشتباكات

المتوسط:

تمكنت فرقة التحري والقبض بقوة التدخل السريع بالإدارة العامة للدعم المركزي من القبض على شخص يمتهن سرقة المنازل الواقعة في مناطق الاشتباكات بطرابلس، وتم إحالته إلى الجهات المختصة.

وتحيي وزارة الداخلية كافة الجهود الأمنية التي تبذل من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار، وضبط المجرمين والخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة، فمزيد من الجهد والعطاء لإرساء قواعد الأمن والأمان داخل البلاد.

