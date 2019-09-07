تسمية مجلس تسييري لبلديتي مرادة وقصر بن غشير

أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا يقضي بالموافقة على إدارة بلدية مرادة بمجلس تسييري يتم تشكيله.

وبحسب قرار الحكومة المؤقتة رقم 568 لسنة 2019 فإن المجلس التسييري لبلدية مرادة يتألف من عاشور محمد يوسف رئيسا للمجلس بعضوية كل من إبراهيم عبد السلام إبراهيم، صالح عبد النبي الفيتوري، فرج أحمد فرج، عبد النبي احنيش عبد النبي.

كما أصدرت الحكومة المؤقتة القرار رقم 589 لسنة 2019 القاضي بالموافقة على إدارة بلدية قصر بن غشير بمجلس تسييري يتم تشكيله برئاسة لطفي سالم امحمد الكبير وبعضوية البوراوي عبد الجليل بالقاسم، محمد مصطفى محمد أبورزيزة، محمد خليفة علي بنور، فؤاد امحمد محمد بوزيد، الهادي الدهماني البسكيني، مبروكة فرج الشوشان.

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