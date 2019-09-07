خلال لقائه بعمداء البلديات.. السراج: قواتنا تدافع عن العاصمة ومبادئ الديمقراطية ومدنية الدولة

ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس مع عمداء المجالس البلدية سبل الوصول إلى رؤية مشتركة تجاه الازمة الراهنة وقضايا الوطن بشكل عام.

السراج أشاد بحسب مكتبه الاعلامي بدور البلديات الذي لم يقتصر على تقديم الخدمات للمواطنين بل كان لمسؤوليها دوراً وطنيا هاما في حماية الجبهة الداخلية والمساهمة الفعالة في مسار الحوار السياسي.

وقال السراج ان المجالس البلدية التي تحظى بثقة الشعب وجاءت عبر صناديق الاقتراع هي الدليل العملي على بداية تجسيد المسار الديموقراطي على أرض الواقع وهي بداية لا يمكن القفز عليها وانها ستستكمل بانتخابات تشريعية ورئاسية في اطار الدولة المدنية.

وقال :”إن اللقاءات التشاورية هدفها تحفيز العقول وتحريك الاذهان وقراءة الواقع وما يجري من حراك إقليمي ودولي قراءة صحيحة وصولا إلى مشروع وطني يعكس القواسم المشتركة ويعبر عنا جميعا”.

وأضاف:” الوضع العام لم يعد يحتمل المزيد من المناورات والمراوغات والمزايدات السياسية ويجب أن نكون جميعا في مستوى المسؤولية التاريخية ونتفاعل إيجابيا بصدق وإخلاص لنصل ببلادنا إلى بر الأمان”.

رئيس المجلس الرئاسي قال إن لقاءات التشاور في حد ذاتها جسور تواصل تعيد وصل ما انقطع وتبني الثقة بين مختلف التوجهات السياسية وانه على ثقة في قدرة النخب والفعاليات الوطنية على الوصول لتوافق يمكن البلاد من اجتياز الازمة الراهنة.

وتوجه السراج بتحية تقدير واعتزاز لمن وصفهم بـ”المقاتلين الشجعان” الذين يدافعون عن العاصمة وعن مبادئ الديمقراطية ومدنية الدولة حسب تعبيره.