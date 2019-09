اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقي الأول للأمراض الجلدية في درنة

المتوسط:

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة عن انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للأمراض الجلدية والتجميل بمدينة درنه شرقي البلاد والذي يتم الإعداد له منذ فترة برعاية وتنظيم مستشفى الوحدة التعليمي وكلية الطب فرع /درنه وتحت إشراف وزارة الصحة .

كما ستنطلق فعالياته يوم غد السبت الموافق 7/سبتمبر ويستمر لمدة يومين لبحث المستجدات الطبية والبحثية والعلمية في مجال الأمراض الجلدية والتجميل ، كما يشهد المشاركون بالفعاليات العلمية وجلسات النقاش المفتوح التي يعقدها الملتقى ضمن برنامجه بهدف تطوير الرعاية الصحية في جميع مناطق ليبيا لدعم وتحسين جودة خدماتها وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة الراميه الي اعلان عام 2019 عامآ للرعاية الصحية بالبلاد .

وكما يشمل هذا المؤتمر العديد من النشاطات منها إلقاء محاضرات علمية من قبل نخبه من الخبراء والأساتذة من مختلف المدن الليبية وعرض للعديد من البحوث العلمية والأوراق البحثية .

