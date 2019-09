المتوسط:

أصدر رئيس الدعم المركزي- فرع تاجوراء تعليماته بشأن المجاهرة بالأمن والمحافظة على الاستقرار الأمني.

وتقوم دوريات الفرع وبشكل مُستمر وطيلة (24ساعة) في تفعيل البوابات الأمنية في بلديتي تاجوراء والقربوللي والطريق الساحلي بالكامل من الإشارة الضوئية البيفي وحتى وادي تُرغت، وهذه البوابات الأمنية مُتحركة ويتم من خلالها ضبط المطلُوبين للعدالة وإحالتهم لجهات الاختصاص وتفتيش المركبات الألية (السيارات)، والتأكد من إجراءات ملكية المركبات وسائقيها ويتم حجز أي سيارة غير مسجلة بقسم المرور والتراخيص إلى حين إستكمال إجراءاتها بقسم المرور والتراخيص.

The post رئيس الدعم المركزي: تفعيل البوابات الأمنية في بلديتي تاجوراء والقربوللي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية