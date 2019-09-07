أوحيدة: حلفاء السراج يتربصون به وسينقضون عليه في أول فرصة

ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة على الأنباء الواردة عن زيارة مرتقبة يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء بعض المسؤولين.

أوحيدة أكد في تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري أمس الخميس أن السراج يحاول البحث عن حل سلمي للأزمة لكنه واقع تحت ضغط مليشيات الغرب وتيار الإسلام السياسي المتخفي وراء مسمى الثوار والمتحالف مع دول قطر وتركيا.

وقال :”إن السراج يعاني من أزمة ثقة متبادلة مع المشير حفتر مع هاجس خوف يلازمه من الجميع فحلفائه يتربصون به وسينقضون عليه في أول فرصة وأن الجيش لن يرحمه إذا تمكن من السيطرة على العاصمة”.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن زيارة الولايات المتحدة الآن تأتي بحثا عن مخرج سياسي عبر الحوار المزمع الذي أصبح يصرح به المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى ولكن هذه المرة مع ضغط أكبر، على حد قوله.

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