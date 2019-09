عضو بالاستشاري: إعادة هيكلة الرئاسي قد لا تشمل السراج

المتوسط:

أكد عضو المجلس الاستشاري للدولة، محمد معزب، أن بقاء رئيس الوزراء في حكومة الوفاق، فائز السراج، مرهون بتوافق مجلس النواب والمجلس الاستشاري للدولة.

ورجح معزب، في تصريحات صحفية، أن الرؤية التي يناقشها المجلس حول إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة مصغّرة، قد لا تشمل أيّ من الأعضاء الموجودين على رأس الرئاسي، بمن فيهم رئيسه السراج.

وأوضح معزب، أن السراج أكد أنه لن يمانع من الخروج من المجلس وحكومة الوفاق، إن توافقت الرؤى بين المجلسين، حول إعادة تشكيل الرئاسي وخروج السراج منه.

