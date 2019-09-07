امغيب: اتصالات سرية لخروج التشكيلات المسلحة من طرابلس

كشف عضو مجلس النواب سعيد امغيب عن وجود اتصالات سريةمن قبل بعض قادة التشكيلات المسلحة تطالب بضمانات للانسحاب من الحربفي العاصمة طرابلس.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك””زيارات في العلن وأخرى في السر لدول شقيقة وصديقة ونخب سياسية وثقافية حقيقية وشيوخ قبائل وعمداء بلديات لمقر القيادة العامة للجيش في الرجمة”.

وأضاف امغيب “تأييد شعبي كبير وزخم في المطالبة بسيطرة الجيش على العاصمة طرابلس وكل ارجاء الوطن” مضيفا “اتصالات في الخفاء من قبل بعض قادة المليشيات تطالب بضمانات للانسحاب من الحرب”.

ورجح امغيب سقوط حكومة الوفاق قائلا “سقوط سياسي وشيك لحكومة السراج”مضيفا”هذا بالضبط ما كان يريده القائد العام المشير حفتر من خلال إطالة أمد العمليات العسكرية على مشارف العاصمة طرابلس، وهو ما حدث ويحدث الآن وقد اقتربت ساعة الخلاص من المليشيات و الإرهابيين”.

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