“صالح الفاندي” يتهم الإخوان بقصف ترهونة

اتهم رئيس مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، صالح الفاندي، جماعة الإخوان ومن وصفهم بـ”ميليشيات المال العام” باستهداف مدينة ترهونة.

وشدد على أن قصف الأحياء المدينة أمر غير مقبول ولا يشرف أحدا، قائلا: “نحن قاعدة المنطقة الغربية ولن يثنينا القصف الجبان عن دعم عملية تحرير طرابلس”، لافتا إلى أن القصف الذي تقوده من وصفها بـ” ميليشيات حكومة الوفاق لن يثني مدينة ترهونة عن دعم عملية طوفان الكرامة لـ”تحرير طرابلس”، واصفا القصف بـ”البربري التركي الغاشم”.

وقال الفاندي: “لو قصفوا ترهونة ليل نهار لن نتراجع، نحن منحازون للجيش ولن نتراجع قيد أنملة، ولا بد من تحرير طرابلس من المليشيات المسلحة والمؤدلجين”.

وكان المجلس البلدي ترهونة، أدان ما وصفه بالقصف الجوي الغادر ضد المدنيين الآمنين في بيوتهم ببلدية ترهونة، الذي وقع صباح أمس الجمعة، موضحًا أن هذه ليست المرة الأولى لاستهداف الوحدات السكنية.

