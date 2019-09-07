القنونو: قوات الوفاق تتقدم على جميع محاور القتال جنوبي طرابلس

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، العقيد محمد قنونو، إن قواته تتقدم على جميع محاور القتال الواقعة جنوبي العاصمة طرابلس، لافتا إلى حدوث انهيار في صفوف قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

القاهرة- سبوتنيك وذكر قنونو، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، “تقدم قوات حكومة الوفاق في جميع محاور جنوب طرابلس على الأرض بمساندة سلاح الجو الليبي التابع لحكومة الوفاق، وفق الخطة العسكرية المعدة بناء على التعليمات الصادرة”.

وعن تقدم قوات الجيش بقيادة حفتر على محاور السبيعة ووادي الربيع جنوبي طرابلس، قال قنونو “لا يوجد أي تقدم من قبل الجانب الآخر، هو في انهيار كامل الآن”.

ولفت قنونو إلى أنه سيدلي بمزيد من التوضيحات حول الموقف العسكري، قائلا “بنهاية اليوم عندما يستقر الموقف سنعطي النتائج بالتفصيل”.

وكانت عملية بركان الغضب التي تقودها حكومة الوفاق أعلنت، في وقت ساق من اليوم السبت، وصول تعزيزات عسكرية لمحاور القتال في السبيعة ووادي الربيع ومثلث القيو جنوبي طرابلس، بينما تقصف المدفعية الثقيلة تجمعات قوات الجيش بقيادة حفتر.