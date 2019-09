المتوسط:

سجلت أعداد المختبرات الطبية العاملة في ليبيا ضمن الأنشطة الصحية الخاصة ارتفاعًا بلغ 147% خلال 11 عامًا، وذلك بحسب نتائج دراسة أجراها مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة الصحة للقطاع الصحي الخاص في ليبيا بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية.

وبحسب الدراسة ارتفع عدد المختبرات الطبية من 166 مختبر سنة 2007 إلى 411 مختبر سنة 2018 منها 330 مختبر مسجل كنشاط فردي (بنسبة 80%) و 79 مسجل كشركة (بنسبة 20%) وإثنان منها غير مبين.

ويظهر التوزيع العددي للقوى العاملة في المختبرات وجود 1389 عنصر يعمل بالمختبرات الطبية، منهم 924 عنصرًا متفرغًا بما يشكل نسبة 67% من مجموع القوى العاملة و 465 عنصرًا غير متفرغًا بما يشكل نسبة 33% .

ويعمل 212 أخصائي متفرغ لدى المختبرات الطبية و 80 أخصائي غير متفرع، أيضًا يعمل 624 فني مختبر متفرغ لدى المختبرات الطبية و 353 فني مختبر غير متفرغ.

The post خلال دراسة.. ارتفاع أعداد المختبرات الطبية في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية