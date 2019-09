المتوسط:

أفادت بلديات الجنوب «سبها وغات»، بأنها تسلمت حصصها من السلع التموينية من وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة، التي تصرف السلع للمواطنين المساهمين في الجمعيات الاستهلاكية.

وتتكون السلع التموينية من: الدقيق «كيلوغرامان للفرد»، والأرز «كيلوغرامان للفرد»، والسكر «ثلاثة كيلوغرامات للفرد»، والزيت «علبتان للفرد»، ومعجون الطماطم «علبتان للفرد».

