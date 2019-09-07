بلدية الغريفة تناقش استعدادات السنة الدراسية الجديد واستيعاب طلاب مرزق

ناقشت لجنة التعليم بالمجلس البلدي الغريفة، برئاسة التواتي بكة، مع مسؤولي التعليم في البلدية، استعدادات السنة الدراسية الجديدة 2019 – 2020، واستيعاب الطلاب من نازحي مرزق.

جاء ذلك في اجتماع عقد بقاعة ديوان المجلس البلدي الغريفة، مع مراقب التعليم بالبلدية، بحضور أعضاء لجنة التعليم، ورئيس وحدة التفتيش التربوي، وبعض من المفتشين التربويين ببلدية الغريفة.

وحسب بيان نشرته بلدية الغريفة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، بحث الاجتماع آليات استيعاب الطلاب النازحين من منطقة مرزق، وملاحظات وحدة التفتيش التربوي حول سير العملية التعليمية في السنة الدراسية السابقة، وما تم بشأن المستحقات المالية لمعلمي العقود والحصص.

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ومنذ مطلع الشهر الماضي، تشهد مرزق اشتباكات عنيفة بين المكونات الاجتماعية في المدينة، تسببت في مقتل العشرات ونزوح مئات العائلات إلى خارج المدينة ومناطق آمنة.

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