تعليم الوفاق تنفي تحديد موعد إعلان نتائج امتحانات الشهادات

نفى المركز الوطني للامتحانات ما تردد من أنباء عن إعلان نتائج الشهادة الإعدادية يوم الأحد أو الاثنين.

وقال المركز في بيان له إنه ينفي ما نسب لمديره من أنباء في هذا الشأن مشيرا إلى أن كافة الأخبار المتعلقة بما يهم شؤون الوزارة يصدر عن صفحتها الرئيسية بالشبكة الدولية أو الفيس، لا غير.

وكانت أنباء ترددت حول تصريح للدكتور محمود أبو عزي مدير إدارة الامتحانات بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، مفاده أن إعلان نتائج الشهادة الإعدادية سيكون يوم الأحد أو الاثنين على أقصى تقدير فيما ستعلن نتائج الشهادة الثانوية في الخامس عشر من الشهر الجاري.

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