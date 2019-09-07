قرارات لـ”المؤقتة”: إنشاء بلديات.. وتشكيل مجالس تسييرية

أصدر مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة قراره رقم ( 596 ) لسنة 2019م بإنشاء بلديات وتسمية رؤساء وأعضاء لها كمجالس تسييرية وعددها سبع في مناطق متفرقة من التراب الليبي غرباً وشرقاً وجنوباً ووسطا منها ما يتبعه إدارياً مع استثناء بلدية واحدة لا تزال تتبع حكومة الوفاق.

قرار المجلس الوزاري للحكومة المؤقتة كما ورد في منشور مكتب الإعلام اشتمل على تسمية رؤساء وأعضاء سبع بلديات هي درنة ومرادة شرقاً وهما من مناطق المؤقتة وسيطرة الجيش الوطني منذ أمد بعيد وبنت بية جنوباً التي تتبع المؤقتة منذ دخول طلائع الجيش الوطني العام الماضي وتحريره لتراب الجنوب فيما ثلاث بلديات مما شملها قرار المؤقتة تمثل ميادين لمعارك الجيش ضد التشكيلات المسلحة لحكومة الوفاق ولم يحسم أمرها لأي طرفٍ بعد .. وهي العزيزية وسيدي السائح وقصر بن غشير فيما بلدية جنزور لا تزال تتبع الوفاق إدارياً وتسيطر عليها مجموعاته المسلحة.

يأتي القرار بعد يومين من الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء الحكومة المؤقتة الذي صدرت عنه حزمة أخرى من القرارات المتعلقة بمختلف القطاعات ويأتي بعد أيام أيضاً من قرارات الطرف الآخر حكومة الوفاق التي أصدرت وزارة داخليتها قرارات لافتة لضم مديريات أمن لمناطق تحت سيطرة الجيش الوطني .. مزدة مثالاً لا حصراً ليواصل الطرفان كل من جانبه ضم كل ما تيسر إدارياً بالموازاة مع معركة لا تتضح لها نقاط نهاية بعد.

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