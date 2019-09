برلماني يكشف الهدف وراء أنباء زيارة السراج إلى واشنطن

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن الأنباء الواردة عن زيارة مرتقبة يقوم بها رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء بعض المسؤولين، هدفها أن السراج يحاول البحث عن حل سلمي للأزمة لكنه واقع تحت ضغط مليشيات الغرب وتيار الإسلام السياسي المتخفي وراء مسمى الثوار والمتحالف مع دول قطر وتركيا.

وقال أوحيدة: ”إن السراج يعاني من أزمة ثقة متبادلة مع قائد الجيش العام خليفة حفتر، مع هاجس خوف يلازمه من الجميع فحلفائه يتربصون به وسينقضون عليه في أول فرصة وأن الجيش لن يرحمه إذا تمكن من السيطرة على العاصمة”.

