“المؤقتة” تعلق مهام المجلس التسييري لبلدية درنة

قررت الحكومة المؤقتة وقف العمل مؤقتا بقرار مجلس الوزراء رقم 531 لسنة 2019 بتسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية درنة.

وجاء قرار الحكومة المؤقتة رقم 587 لسنة 2019 بموجب ما ورد بكتاب وزير الحكم المحلي رقم 1/2/1207 بتاريخ 20/8/2019 .

كما أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا يقضي بالموافقة على إدارة بلدية مرادة بمجلس تسييري يتم تشكيله.

وبحسب قرار الحكومة المؤقتة رقم 568 لسنة 2019 فإن المجلس التسييري لبلدية مرادة يتألف من عاشور محمد يوسف رئيسا للمجلس بعضوية كلا من إبراهيم عبد السلام إبراهيم، صالح عبد النبي الفيتوري، فرج أحمد فرج، عبد النبي احنيش عبد النبي.

وأصدرت الحكومة المؤقتة ايضا القرار رقم 589 لسنة 2019 القاضي بالموافقة على إدارة بلدية قصر بن غشير بمجلس تسييري يتم تشكيله برئاسة لطفي سالم امحمد الكبيروبعضوية البوراوي عبد الجليل بالقاسم، محمد مصطفى محمد أبورزيزة، محمد خليفة علي بنور، فؤاد امحمد محمد بوزيد، الهادي الدهماني البسكيني، مبروكة فرج الشوشان.

