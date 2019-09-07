المختبرات الطبية الخاصة تزيد 147% إلى 411 مختبرا خلال 11 عاما

ارتفعت أعداد المختبرات الطبية الخاصة العاملة في ليبيا بنسبة 147% خلال 11 عامًا، لتصل إلى 411 مختبرا العام الماضي، مقابل 166 مختبرا في العام 2007. جاء ذلك ضمن نتائج دراسة أجراها مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة الصحة للقطاع الصحي الخاص في ليبيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية.

وحسب الدراسة فإن هذه المختبرات الطبية الخاصة توزعت إلى 330 مختبرا مسجلا كنشاط فردي بنسبة 80%، و79 مختبرا مسجلا كشركة بنسبة 20%، واثنين منها غير مبينين.

ويظهر التوزيع العددي للقوى العاملة في المختبرات وجود 1389 عنصرا يعمل بالمختبرات الطبية، منهم 924 متفرغًا بما يشكل نسبة 67% من مجموع القوى العاملة، و465 عنصرًا غير متفرغ بما يشكل نسبة 33%.

ويعمل 212 اختصاصيا متفرغا لدى المختبرات الطبية و80 اختصاصيا غير متفرغ، أيضًا يعمل 624 فنيا مختبرا متفرغا لدى المختبرات الطبية، و353 فنيا مختبرا غير متفرغ. كما يعمل لدى المختبرات الطبية 120 عنصرا خدميا منهم 88 عنصرا متفرغا و32 عنصرا غير متفرغ، وفق الإحصاء.

زيادة العيادات غير الإيوائية الخاصة في ليبيا 108% خلال 11 عامًا

وتتوزع المختبرات الطبية البالغ عددها 411 مختبرا على 69 بلدية من أصل 101 بلدية، إذ لا تتوافر مختبرات طبية داخل 31 بلدية، أما البلديات التي سجلت فيها الأعداد الأكثر من المختبرات الطبية الخاصة فهي بنغازي (35) وطرابلس المركز (29) وحي الأندلس (27) وعين زارة (14) والخمس (16) وسبها (13).

كما تظهر نتائج المسح أن فنيي المختبر يشكلون ما نسبته 70.3% من القوى العاملة بالمختبرات الطبية الخاصة، ويعمل ما مجموعه 292 متخصصا في المختبرات موظفا متفرغا بدوام كامل أو جزئي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا