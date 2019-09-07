تعميم جديد من مصرف ليبيا المركزي بشأن منحة أرباب الأسر

أصدر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس تعميمًا بشأن الإذن لأرباب الأسر الانتقال من مصرف إلى مصرف آخر.

واشترطت إدارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي في التعميم الصادر الخميس عبر الحساب الرسمي للمصرف وجود حساب جاري بالمصرف المنقول إليه.

وأوضحت إدارة الرقابة أن النقل سيكون ابتدأ من الأحد القادم الموافق الثامن من سبتمبر الجاري مبينة أنه سيتم الفتح في إجراءات النقل بين المصارف في منحة أرباب الأسر 2019.

وكان مدير مشروع “أرباب الأسر” في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، سالم السيوي، أكد الثلاثاء في تصريحات صحفية أن 180 ألف رب أسرة حصلوا على مخصصاتهم من الدولار ضمن منحة أرباب الأسر، منذ 20 أغسطس الماضي.

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