قوات الوفاق تكشف لبوابة إفريقيا تفاصيل اشتباكات طرابلس اليوم

أكد المتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي، أن اشتباكات عنيفة تدور في كافة المحاور جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الوفاق وقوات الجيش.

وقال المجعي، في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية، إن غرفة عمليات بركان الغضب أصدرت صباح اليوم السبت الأوامر لكافة قادة المحاور جنوب طرابلس بفتح النيران على “قوات حفتر” مبينا أن قوات الوفاق حققت تقدمات وسيطرت على تمركزات جديدة سيتم الإعلان عنها في نهاية اليوم.

ونفى المجعي، ما تردد من أنباء بشأن وجود علاقة بين خوض قوات الوفاق للاشتباكات وتصريحات قيادة الجيش بقرب ساعة الصفر، مؤكدا أن قوات الوفاق تستعد منذ أيام لخوض هذه المعركة كما أن قوات الجيش أعلنت عدة مرات عن قرب ساعة الصفر لكنها لم تفعل شيء، على حد تعبيره.

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