اقتصاد المؤقتة يرسل شحنات من السلع التموينية لبلديات الجنوب

أعلنت وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة عن وصول شحنات من السلع التموينية لبلديات الجنوب (سبها، غات) وتسليمها إلى وحدة مبيعات سبها لصرف السلع للمساهمين بالجمعيات الاستهلاكية .

وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية أن السلع التموينية تتمثل في الدقيق “2 كيلوغرام للفرد” والأرز “2 كيلوغرام للفرد” والسكر “3 كيلوغرام للفرد” والزيت “علبتيْن للفرد” ومعجون الطماطم “علبتيْن للفرد”.

وكان وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة قد عقد خلال الاسبوع الماضي عدد من اللقاءات مع عمداء بلديات الجنوب تم فيها التفاهم على كيفية ايصال كميات من السلع الى مناطق الجنوب.

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