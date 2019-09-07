كتيبة الضمان: التعليمات صدرت لنا بانطلاق ساعة الصفر

ليبيا – كشفت كتيبة الضمان التابعة للرئاسي على إعلان حكومة الوفاق ساعة الصفر لما وصفوه بـ”تحرير مناطق جنوب طرابلس” .

كتيبة الضمان أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي بأن الوضع الميداني لمسلحي الوفاق جيد ، مبينةً بأن مسلحيهم يحققون تقدم في محور عين زارة وأنهم قد سيطروا على بعض تمركزات القوات المسلحة وكبدوهم خسائر ودحروهم للخلف على حد زعمهم.

كما أكدت الكتيبة على أن لديهم بعض الاصابات في صفوف قواتهم .

يشار إلى أن موالين لمسلحي الوفاق قد أكدوا منذ صباح اليوم السبت شن هجوم كبير على كافة محاور جنوب طرابلس ، في محاولة منهم لاستعادة المواقع التي تسيطر عليها القوات المسلحة منذ شهر ابريل الماضي.

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