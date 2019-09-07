بلدي زليتن يبحث طرح الأحمال مع شركة الكهرباء

بحث المجلس البلدي زليتن مع عدد من مسؤولي دائرة توزيع الكهرباء زليتن سبل معالجة طرح الأحمال ومشكلة التوليد ومقترح إنشاء محطة بالقرب من محطة تحلية المياه ومعالجة التعديات التي تحدث على الشبكة الكهربائية.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية زليتن أن أعضاء المجلس البلدي أكدوا خلال الاجتماع الذي عقد بدائرة توزيع زليتن حرصهم على النهوض بهذا القطاع وتذليل الصعاب والعراقيل التي تواجه عمل مشاريع الكهرباء بالمدينة، مشددين على ضرورة التواصل المستمر من قبل مسؤولي الدائرة بزليتن مع المجلس البلدي ومجلس إدارة الشركة.

وشارك في الاجتماع كلا من أعضاء المجلس البلدي مصطفى بن عائشة، وعبدالسلام عصمان ونضال الدوكالي، ومدير إدارة توزيع زليتن محمد بن صوفية، ومساعد مدير الإدارة ونيس العجيلي وعدد من المهندسين بالدائرة ومحطة توزيع حكمون.

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