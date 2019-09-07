مؤسسة النفط تناقش مع إيني الإيطالية زيادة الإنتاج في شركة «مليته»

كشفت مؤسسة النفط، تفاصيل الاجتماع الفني الثاني الذي عقد يومي 4 و5 سبتمبر الجاري، مع شركة مليته للنفط والغاز وشركة إيني شمال أفريقيا، لمناقشة نشاطات شركة مليته للنفط والغاز ومشاريعها الحالية وبرامجها للعام 2020 والمصروفات الفعلية في 2019 والمقترحة للعام القادم.

وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن «اليوم الأول جرى مناقشة أداء الحقول واحتياطاتها النفطية ومعدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر والمصاحب للعشر سنوات القادمة والميزانيات المعتمدة، ومختلف المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها لزيادة الإنتاج وضمان استمرار العمليات، بما في ذلك الدراسات المكمنية والمعملية ومشاريع الحفر التطويري وصيانة الآبار وإصلاحها».

وفي اليوم الثاني، ناقش المجتمعون نشاط إدارة الصحة والسلامة والبيئة، حيث شدّدت المؤسسة الوطنية للنفط على أهمية الالتزام التام بمعايير السلامة والصحة المهنية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة للعاملين بكافّة المواقع والحقول النفطي، حسب البيان.

واستعرضت الشركة «مشاريع التسهيلات السطحية، إضافة إلى مناقشة المرحلة الثانية من مشروع بحر السلام ومراحل تطوير التركيبين A&E».

وحضـر الاجتمـاع من جانب المـؤسسة الوطنية للنفط، ونجمي كريم، مدير إدارة الصيانة والمشاريع، وأنور عقيل، مدير إدارة الإنتاج، ونورالدين الشقمان، مدير إدارة تطوير الاحتياطي، إضافة إلى عدد من المختصين من الإدارات الفنية والمالية والبيئة وممثلين عن شركة تقنية للأعمال الهندسية ومعهد النفط الليبي.

كما حضر عن شركة مليته للنفط والغاز كلّ من محمد قشوط، رئيس لجنة الإدارة المكلف، وأنور الشهلول، عضو لجنة الإدارة، وأمحمد عرفة، عضو لجنة الإدارة عن الشريك، وعدد من المدراء العامين و مدراء الإدارات والمختصين، وممثلي الطرف الثاني عبر الدائرة المغلقة من مالطا.

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