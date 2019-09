المتوسط:

أقيم بالمملكة الأردنية حفل تخريج دفعة من العاملين بجهاز الإسعاف والطوارئ بالحكومة المؤقتة بحضور وزير الصحة بالحكومة المؤقتة ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ سالم الفرجاني وذلك تنفيذا للخطة التي ينتهجها جهاز الإسعاف والطوارئ في تدريب وتأهيل المسعفين والسائقين لتطوير خدمات الإسعاف بكافة الفروع والمكاتب بالبلديات.

وعبر وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، في كلمة ألقيت في هذه الاحتفالية عن شكره لجهود السائقين والمسعفين ومابذلوه خلال الأحداث التي مرت بها بلادنا والتعاون مع القوات المسلحة في محاربة الإرهاب بكافة ربوع الوطن ،مؤكدا على سير وزارة الصحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن على كافة الأصعدة.

