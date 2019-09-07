صحة الوفاق: اجراء امتحانات الدبلوم بمعاهد التمريض المتوسطة في ليبيا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن عدد المتقدمين لإجراء الامتحانات النهائية لطلبة الدبلوم بمعاهد التمريض المتوسطة في ليبيا بلغ 514 طالب وطالبة في مدن (طرابلس وزليتن وغريان ومسلاتة ومرزق ومصراتة وسبها والعجيلات وصبراتة والزاوية).

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن 61 طالبًا وطالبة من طلاب الدبلوم بمعاهد التمريض المتوسطة بمدينة طرابلس اليوم السبت، قاموا اليوم السبت بإجراء أول امتحان نظري نهائي داخل مستشفى طرابلس المركزي.

وأوضحت الوزارة أيضا أن 95 طالبًا وطالبة قاموا بإجراء أول امتحان نظري نهائي بمدينتي الزاوية وصبراتة في حين أجرى 48 طالبًا في مدينة سبها امتحانهم الأول م من داخل قاعة مركز سبها الطبي كما أجرى 54 طالبًا وطالبة امتحانهم النهائي من داخل مركز مصراتة الطبي، أما مستشفيات مرزق وزليتن ومسلاتة وغريان فقد بلغ عدد الطلبة المتقدمين لإجراء الامتحانات النهائية بها (29-69-32-25) مرتبة على التوالي.

وأشارت الوزارة أنها ستعلن أواخر سبتمبر الجاري عن تخريج أول دفعة من طلاب معاهد التمريض المتوسطة التابعة لوزارة الصحة والتي جرى افتتاحها داخل 22 مستشفى ومركزًا تخصصيًا في مختلف مدن ومناطق ليبيا.

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