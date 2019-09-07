الجيش يصد هجوما شنه مسلحو الوفاق على منطقة السبيعة بطرابلس

طرابلس-العنوان

قال المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، اليوم السبت، إن الوحدات العسكرية صدت هجوم مجموعات الوفاق المسلحة على منطقة السبيعة جنوب طرابلس.

وأكد الخرطوش أن الجيش صد الهجوم بالكامل في محيط السبيعة، مشيرا إلى أن مجموعات الوفاق المسلحة تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والآليات.

وكانت قد أعلنت مصادر عسكرية أن محاور طرابلس تشهد معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومجموعات الوفاق المسلحة.

وفي ذات السياق أكدت غرفة عمليات إجدابيا أن سلاح الجو قصف أهدافًا بالجزء العسكري لقاعدة معيتيقة، مشيرة إلى أن القصف دمر هوائيات التحكم للطائرات التركية المسيرة.

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