اجتماع لبحث أعمال تشغيل وصيانة النهر الصناعي

عقد الاجتماع الدوري لإدارة التشغيل والصيانة بموقع حقل آبار السرير بحضور مدير عام منظومة السرير سرت تازربو بنغازي ومدير إدارة التشغيل والصيانه، ومدراء مواقع تازربو – السرير – أوجله – إجدابيا – سرت – سلوق/الطلحيه، ورؤساء الأقسام.

وبين جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الاجتماع يهدف للوقوف على سير أعمال التشغيل والصيانة للمنظومة بالإضافة إلى تنسيق أعمال التشغيل والصيانة بالمواقع.

وفي سياق منفصل وافق مجلس وزراء الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني خلال اجتماعه العادي الخامس المنعقد بديوان المجلس على مقترح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري باعتماد اللوائح الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

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