الصديق الكبير يناقش المشاريع المشتركة مع البنك الدولي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، المسؤول عن إدارة بلدان المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي جيسكو هينتشل، في تونس، أمس الجمعة، بحضور ممثل البنك الدولي لدى ليبيا مايكل شيفر.

وذكر المصرف المركزي في بيان عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، أن «الاجتماع تناول المشاريع المشتركة مع البنك الدولي واللقاءات الدورية مع الإدارات الفنية بمصرف ليبيا المركزي، ودعم البنك الدولي لمصرف ليبيا المركزي في رفع القدرات». ولفت البيان إلى أن الاجتماع يأتي بعد تكليف جيسكو بمهامه الجديدة.

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