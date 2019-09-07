الكبير يبحث مع البنك الدولي هذه الموضوعات

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، بتونس مع المسؤول عن ادارة بلدان المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي جيسكو هينتشل، كما حضر اللقاء ممثل البنك الدولي لدى ليبيا مايكل شيفر.

وبين مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الاجتماع تناول المشاريع المشتركة مع البنك الدولي واللقاءات الدورية مع الادارات الفنية بمصرف ليبيا المركزي ودعم البنك الدولي لمصرف ليبيا المركزي في رفع القدرات.

وأشار المصرف إلى أن الاجتماع يأتي بعد تكليف جيسكو بمهامه الجديدة كمسؤول عن ادارة بلدان المغرب العربي ومالطا.

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