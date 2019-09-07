الإعلام الحربي: الجيش نصب كمائن لقوات الوفاق بطرابلس

أعلنت شعبة الإعلام لحربي أن القوات المسلحة قامت بنصب عدّة كمائن مُحكمة لقوات حكومة الوفاق في محاور العاصمة طرابلس.

وبينت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش قامت بتدمير آليات قوات الوفاق وغنمت أسلحتهم، كما قامت بأسر عدد من أفرادهم.

من جانبه أكد المتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي أن اشتباكات عنيفة تدور في كافة المحاور جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الوفاق وقوات الجيش مبينا أن غرفة عمليات بركان الغضب أصدرت صباح اليوم السبت الأوامر لكافة قادة المحاور جنوب طرابلس بفتح النيران على قوات الجيش لافتا إلى أن قوات الوفاق حققت تقدمات وسيطرت على تمركزات جديدة سيتم الإعلان عنها في نهاية اليوم.

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