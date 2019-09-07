انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للأمراض الجلدية والتجميل بدرنة

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، عن انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للأمراض الجلدية والتجميل بمدينة درنه، برعاية وتنظيم مستشفى الوحدة التعليمي وكلية الطب فرع درنه بإشراف وزارة الصحة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن المؤتمر الذي يتواصل ليومين يبحث المستجدات الطبية والبحثية والعلمية في مجال الأمراض الجلدية والتجميل، بهدف تطوير الرعاية الصحية في جميع مناطق ليبيا وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى إعلان عام 2019 عاما للرعاية الصحية بالبلاد .

وأوضحت الوزارة أنه يجري خلال المؤتمر إلقاء محاضرات علمية من قبل نخبه من الخبراء والأساتذة من مختلف المدن الليبية وعرض العديد من البحوث العلمية والأوراق البحثية كما يتخلل المؤتمر العديد من ورش العمل في مجال الجلدية والتجميل وافتتاح معرض متكامل لشركات الادوية والمعدات الطبية لعدد من الشركات المتخصصة والمهتمة بالجانب الطبي.

وأشارت الوزارة إلى أن المؤتمر يهد للاستفادة من كافة الفعاليات الصحية المؤثرة ونقل خبراتها في مجال الرعاية الصحية وإيجاد حلول سريعة وعاجلة للمشاكل الفنية العالقة في مجال تخصص الجلدية والتجميل على المستويين المحلي والإقليمي كما يهدف الملتقى إلى تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتعزيز قدرة الوزارة على التخطيط الفعال لتنفيذ برامج خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطبيقها، ودعم المجتمع للبرامج الصحية والمشاركة مع نظام الرعاية الصحية على المستوى المحلي وفق لاستراتيجية وزارة الصحة المؤقتة خلال عام 2019 .

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