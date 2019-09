الكبير يلتقي المسؤول عن إدارة بلدان المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي

اجتمع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي جيسكو هينتشل(Jesko S.Hentschel) المسؤول عن إدارة بلدان المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي. كما حضر اللقاء الذي عقد بتونس مايكل شيفر(Michael G. Schaeffer) ممثل البنك الدولي لدى ليبيا.

يأتي هذا الاجتماع بعد تكليف جيسكو بمهامه الجديدة.

وتناول الاجتماع المشاريع المشتركة مع البنك الدولي واللقاءات الدورية مع الإدارات الفنية بمصرف ليبيا المركزي ودعم البنك الدولي لمصرف ليبيا المركزي في رفع القدرات.

