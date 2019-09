الوطنية للنفط يناقش مع شركتي مليته للنفط إيني شمال أفريقيا المشروعات الجارية

عُقد يومي 4 و 5 سبتمبر الجاري بمقر شركة مليته للنفط والغاز بطرابلس الاجتماع الفني الثاني بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليته وشركة إيني شمال أفريقيا ، وذلك لمناقشة نشاطات شركة مليته للنفط والغاز ومشاريعها الحالية وبرامجها للعام 2020، إضافة إلى المصروفات الفعلية في 2019 والمقترحة للعام القادم.

و تم خلال اليوم الأولّ مناقشة أداء الحقول واحتياطاتها النفطية ومعدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر والمصاحب للعشر سنوات القادمة والميزانيات المعتمدة بالخصوص. كما تطرّق الحضور إلى مختلف المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها لزيادة الانتاج وضمان استمرار العمليات، بما في ذلك الدراسات المكمنية والمعملية ومشاريع الحفر التطويري وصيانة الآبار واصلاحها.

وقد تمّ خلال اليوم الثاني مناقشة نشاط ادارة الصحة و السلامة و البيئة، حيث شدّدت المؤسسة الوطنية للنفط على أهمية الالتزام التام بمعايير السلامة والصحة المهنية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة للعاملين بكافّة المواقع والحقول النفطية. كما قامت الشركة باستعراض مشاريع التسهيلات السطحية، إضافة إلى مناقشة المرحلة الثانية من مشروع بحر السلام و مراحل تطوير التركيبين A&E .

