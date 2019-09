قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، إن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة تقوم حاليا بنصب عدّة كمائن مُحكمة لمجموعات الحشد المليشاوي في محاور العاصمة طرابلس.

وأضاف الشعبة في بيان لها، أن الوحدات العسكرية تقوم أيضا بتدمير آلياتهم وغنم أسلحتهم ، كما قامت بأسر عدد من أفراد هذه المجموعات .

ويخوض الجيش الليبي معارك شرسة لتطهير طرابلس من الإرهاب والميليشيات المسلحة.

