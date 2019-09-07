أسر عدد من عناصر مليشيات الوفاق في كمين محكم للقوات المسحة في طرابلس

طرابلس 07 سبتمبر 2019 (وال)- أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية أن الوحدات العسكرية قامت بنصب عدّة كمائن مُحكمة في كافة محاور طرابلس.

الشعبة أكدت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تدمير عدد من الآليات، ومصادرة الأسلحة، إضافة إلى أسر عدد من العناصر التابعة لمليشيات الوفاق .

وكانت قد أعلنت مصادر عسكرية أن محاور طرابلس تشهد معارك عنيفة بين القوات المسلحة ومجموعات الوفاق الإرهابية .

وفي ذات السياق أكدت غرفة عمليات إجدابيا أن سلاح الجو قصف أهدافًا بالجزء العسكري لقاعدة معيتيقة، مشيرة إلى أن القصف دمر هوائيات التحكم للطائرات التركية المسيرة. (وال – طرابلس) س م

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