مقتل “7” عناصر من ميليشيات الوفاق بمحور عين زارة جنوب طرابلس

طرابلس 07 سبتمبر 2019 (وال)- أعلنت غرفة عمليات أجدابيا للقوات المسلحة العربية الليبية، مقتل “7” عناصر من ميليشيات الوفاق، في الاشتباكات التي دارت بينهم اليوم السبت في محور عين زارة جنوب طرابلس.

الغرفة نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أسماء القتلى وهم “الفيتوري الدباشي” من صبراتة، “عزو هويسه” من الزاوية، “محمد الكاسح” من مصراتة، “محمد الزنداح” من زليتن، “حميد بعيو” من مصراتة، و”محمد محمص” من تاجوراء، و”جمعة حربيش” من الزاوية.

وفي ذات السياق أكدت غرفة عمليات إجدابيا أن سلاح الجو قصف أهدافًا بالجزء العسكري لقاعدة معيتيقة، مشيرة إلى أن القصف دمر هوائيات التحكم للطائرات التركية المسيرة. (وال – طرابلس) س م/ ع ع

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