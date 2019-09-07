الإعلام الحربي: أسر عدد من عناصر الوفاق وتدمير آلياتهم وغنم أسلحتهم

أخبار ليبيا24

كشفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليية اليوم السبت أن القوات المسلحة تمكنت من تدمير آليات تابعة لقوات الوفاق وغنم أسلحتهم وأسر عدد من أفراد هذه المجموعات.

وأكدت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الوحدات العسكرية تمكنت من نصب عدّة كمائن مُحكمة لقوات الوفاق في محاور العاصمة.

وأشارت الشعبة في وقت سابق أمس الجمعة إلى أن سرايا المدفعية و”الكورنيت” بالقوات المُسلحة استهدفت بدقة عالية تجمّعاً في إحدى مواقع العدو في منطقة الرملة غرب مطار طرابلس.

وأفادت الشعبة أنه تم من خلال هذا الاستهداف الدقيق تدمير وحرق عدد 10 آليات لمجموعات تابعة لحكومة الوفاق ومقتل كل من فيها.

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