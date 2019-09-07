المؤقتة: تسمية رئيس وأعضاء لبلدية العزيزية

أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا يقضي بالموافقة على إدارة بلدية العزيزية بمجلس تسييري يتألف من رئيس و6 أعضاء.

وبحسب قرار الحكومة المؤقتة رقم 566 لسنة 2019 يتولى مراد علي فهيد رئاسة المجلس بعضوية كلا من محمد سالم المغربي، الشارف سعيد الدعاس، ضياء أبو جعفر كاشر، محمد الطاهر خليفة، عبد الكريم سالم جابر، خيرية علي السائح.

كما أصدرت الحكومة المؤقتة القرار رقم 591 لسنة 2019 القاضي بتكيف عبد الرازق أبو بكر وافي رئيسا للمجلس التسييري لبلدية سيدي السائح وذلك لحين إشعار آخر.

وأصدرت الحكومة المؤقتة أيضا القرار رقم 567 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إدارة بلدية بنت بيه بمجلس تسييري يتألف من أشرف خليفة امحمد المصلح رئيسا وبعضوية كلا من مسعود سعيد مسعود خيرات، عمر عبد العزيز سعد علي، عبد الكبير مختار محمد صوله، علي الحبيب عثمان الحبيب، فاطمة الأمين إبراهيم سليمان، علي عبد السلام علي مسعود.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا