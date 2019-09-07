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“الوطنية للنفط” تسعى لضمان زيادة الإنتاج والتصدير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قادت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعات بالجملة مع الشركات النفطية العاملة في ليبيا بهدف ضمان زيادة الإنتاج والرفع من مستويات التصدير في محاولة منها لزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وكان آخر هذه الاجتماعات مع شركة إيني للنفط بين الإدارات الفنية من الطرفين على مدار يومين نوقشت فيها المصروفات المالية للعامين الجاري والمقبل بالإضافة للمشاريع القائمة عليها إيني في ليبيا والمنقسمة بين قطاعي النفط والغاز.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أنهت اجتماعاتها الفنية الأسبوع الماضي مع شركة الواحة للنفط ونوقشت في الاجتماعات التي حضرها ممثلون عن المؤسسة من بينهم نجمي كريم مدير إدارة الصيانة والمشاريع ونوري الدين الشقمان مـدير إدارة تطـوير الاحتيـاطي، ميزانية العام الجاري والميزانية المقترحة للعام المقبل وتطرقت الإدارات الفنية التابعة لشركة الواحة خلال الاجتماع إلى إمكانية وضع المرحلة الثانية من حقل الفارغ على خطوط الإنتاج.

وسبق ذلك مناقشة المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الهروج للعمليات النفطية، أعمال الصيانة وبرامج الحفر التطويري، في اجتماع مشترك لرئيس المؤسسة مع رئيس لجنة الإدارة بشركة الهروج عبدالوهاب النعمي، وبحضور عضو مجلس الإدارة أبوالقاسم شنفير.

واستعرض الاجتماع، ملف إعادة تأهيل بعض الحقول المتضررة، وبرامج الحفر التطويري وصيانة الآبار بحقل آمال.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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