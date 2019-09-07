صالح يقوم بجولة داخل مدينة القبة

قام رئيس مجلس النواب عقيله صالح بجولة تفقدية داخل مدينة القبة للاطلاع على مراحل انجاز المشاريع التي تنفذ بالمدينة.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أن الجولة شملت حي دوغوش ونادي البرانس الرياضي الثقافي الاجتماعي بمدينة القبه بحضور وكيل وزارة الزراعة وعميد كلية العلوم والآداب بفرع جامعة المختار بمدينة القبة.

ودعا صالح القائمين على إدارة نادي البرانس والرياضيين والجماهير إلى الاهتمام بالنادي وممارسة الرياضة بالنادي مشيرا إلى أهمية الدور الثقافي والاجتماعي للنادي مطالبا إياهم بالتحلي بالأخلاق والروح الرياضية العالية والتي هي أهم مرتكز في تنمية الناشئين في كل الألعاب الرياضية.

وقام النادي بتكريم فرق البراعم والآمال والاواسط لحصولهم على تراتيب متقدمة في مسابقات كرة القدم لهذا العام وذلك بحضور صالح وعدد من مشجعي النادي وقدامى النادي من رياضيين وإداريين.

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