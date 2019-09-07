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ميناء بنغازي يستقبل 29 حافلة نقل طلاب لصالح مصرف التجارة والتنمية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_بنغازي

أعلن ميناء بنغازي البحري، اليوم السبت، عن استقبال باخرة كانت تحمل شنحة من حافلات نقل الطلاب متوسطة الحجم بلغت 29 مركبة.

ولاتوجد معلومات مؤكدة حول حافلات الطلاب والتي من الممكن أن تكون ضمن مشروع استثماري سيطلقه مصرف التجارة والتنمية مستقبلاً داخل بنغازي.

ووفق نشرة الحركة الملاحية بالميناء، فقد دخلت باخرة تحمل 2700 سيارة قادمة من السوق الأوروبي، إضافة إلى شحنة من الخشب بوزن 2364 طن.

وبلغ عدد شحنات الحبوب التي استقبلها ميناء بنغازي خلال الساعات الماضية 27 ألف طن تقريباَ، فيما يتوقع وصول 28 ألف طن أخرى اليومين المقبلين.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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