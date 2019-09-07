الفاندي : اللواء التاسع مشاة لا يمكن أن ينسحب من معركة “تحرير طرابلس”

ترهونة 07 سبتمبر 2019 (وال) – اتهم رئيس مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، الشيخ صالح الفاندي مرتزقة الإخوان وميليشيات الوفاق الإرهابية باستهداف مدينة ترهونة.

الفاندي شدد – في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية – على أن قصف الأحياء المدينة أمر غير مقبول ولا يشرف أحدا، قائلا: “نحن قاعدة المنطقة الغربية ولن يثنينا القصف عن دعم عملية تحرير طرابلس”.

ولفت إلى أن القصف الذي تقوده ميليشيات حكومة الوفاق لن يثني عزيمة قوات المدينة وشبابها المساند عن دعم عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس .

وأكد الفاندي أن اللواء التاسع مشاة لا يمكن أن ينسحب من معركة “تحرير طرابلس”.(وال – ترهونة) س م

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