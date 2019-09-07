طيران مليشيات الوفاق يستهدف المرفق الصحي بمنطقة “وايف” بضواحي ترهونة

ترهونة 07 سبتمبر 2019 (وال) – استهدف طيران المليشيات المدعوم من تركيا المرفق الصحي بمنطقة “وايف” بضواحي مدينة ترهونة والذي يبعد عن المستشفى العام بحوالي 45 كيلو.

واستنكر بلدي ترهونة في بيان له ما قام به طيران المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الذي يعد جريمة تستنكرها كافة المكونات الاجتماعية والخدمية من بلدي ترهونه وأعيان وحكماء ومجلس شباب القبائل بالمدينة .

وطالب بلدي ترهونة المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية كاملة جراء هذه الجرائم، كما طالبوا المجتمع الدولي بكف أيادي الإرهابيين عن قصف المرافق الصحية والخدمية والمدنية.

البلدي أوضح أن هذه الجريمة تعد انتهاك واضح وصريح للمواثيق والمعاهدات الدولية ومن بينها القانون العالمي للحقوق الإنسان التي تعد ليبيا طرفًا فيها.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بترهونة أن هذا المركز يعتمد عليه سكان المنطقة والمناطق المجاورة في الإسعافات الأولية، لافتًا إلى أنه بعد هزيمة الجماعات الإرهابية في محاور القتال تحاول تخفيف الضغط عليها بقصف المدن والمناطق التي تدعم تحرك القوات المسلحة لتحرير طرابلس. (وال – ترهونة) ع ع

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