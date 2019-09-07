اللواء التاسع : قصف ميليشيات الوفاق لن ينال من عزيمتنا

العنوان_ترهونة

شدد آمر قوات “اللواء التاسع” العميد عبد الوهاب المقري، أن استهداف ميليشيات الوفاق للمدينة لن يثني عزيمة القوات عن دعم معركة “تحرير طرابلس”.

وأعلن المقري، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، اليوم السبت، إصراره على استكمال المعركة، منبها إلى أن اللواء التاسع لن يتراجع قيد أنملة عن الأهداف التي يسيطر عليها.

وأكد أن معركة “طوفان الكرامة” هي “معركتنا ونحن مؤمنون بالنصر”، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية ستنتصر ونحن جزء من القوات.

وكان المجلس البلدي ترهونة، أدان القصف الجوي ضد المدنيين الآمنين في بيوتهم ببلدية ترهونة، الذي وقع صباح أمس الجمعة، موضحًا أن هذه ليست المرة الأولى لاستهداف الوحدات السكنية.

وذكر المجلس في بيان له أنه يُدين بأشد عبارات الشجب والإدانة القصف الجوي لطائرات تركيا المسيرة ضد المدنيين الآمنين في بيوتهم في بلدية ترهونة في ساعات الصباح الأولي

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