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الكبير يبحث مع “البنك الدولي” دعم القطاع المصرفي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أمس الجمعة مع مسؤول البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا “جيسكو هينتشل” آلية دعم القطاع المصرفي في ليبيا.

وحضر الاجتماع، الذي عقد في تونس، ممثل البنك الدولي في ليبيا مايكل شيفر، الذي تطرق بدوره إلى أهمية رفع القدرات البشرية في المصارف الليبية، ودور المركزي في استقرار الوضع النقدي في ليبيا.

وكان البنك الدولي قد كشف في تقرير أعده حول ليبيا في ابريل الماضي أن الموازنة العامة للدولة شهدت فائضا من إجمالي الناتج المحلي بلغت نسبته نحو 3.9%، مشيرا إلى أن هذا الفائض كان ناتجا عن عائدات الرسوم التي فرضت على بيع النقد الأجنبي.

وأضاف البنك الدولي في تقريره الذي نشره تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية في ليبيا 2019 أن قرار الرسوم ساعد على الحد من ارتفاع الأسعار وجرائم التهريب والمضاربة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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