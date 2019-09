أخبار ليبيا24 قال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخطروش اليوم السبت إن القوات المسلحة تمكنت من إرجاع قوات الوفاق خائبة بعدد كبير من القتلى والخسائر بالآليات و3 أسرى. وأضاف الخرطوش أن القوات التابعة لحكومة الوفاق تحاول خلط أوراق القوات المسلحة ومنع تنفيذ التكتيك العسكري فيما هو قادم. وأكد أنه بعد وصول التعزيزات بالأسلحة […]

