بعد وصول التعزيزات بالأسلحة الثقيلة والزاد البشري وتجهيزات للوحدات العسكرية القتالية بالجيش الليبي، يحاول الحشد المليشياوي أن يتقدم على تمركزات الجيش في محاولة لخلط أوراق الجيش ومنع تنفيذ التكتيك العسكري فيما هوا قادم، والجيش يرجعهم خائبين بعدد كبير من القتلى والخسائر بالآليات و3 أسرة.

وقالت إن الطيران التركي حاول مساندة قوات الحشد المليشياوي الذي تقهقر مبكرا ولم يصمد كثيرا وتراجع إلى الخلف، في محاولة يائسة متكررة صباح اليوم في اكثر من محور.

وأضافت: «هنا نتحدث للمرة الثالثة عن التفوق الكبير لضباط القيادة العامة وقوة أفراد الوحدات العسكرية ونجاحهم الكبير في تنفيذ أوامر ضباط غرفة العمليات التي جعلت منهم كابوس لقوات الحشد المليشياوي لا قدرة لهم على هزيمتهم ولا كسر إرادتهم».

The post محاولات تركية فاشلة لدعم الحشد الميليشياوي في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية