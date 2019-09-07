أسعار الذهب في ليبيا اليوم السبت

المتوسط
شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( السبت) ، انخفاض مقارنة بأسعار امس ، آخر أيام التداولات الرسمية العالمية ، ليسجل عيار 21 مبلغ 60.02 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :
عيار 24 68.59 دينار $48.47
عيار 22 62.87 دينار $44.43
عيار 21 60.02 دينار $42.41
عيار 18 51.44 دينار $36.36
عيار 14 40.01 دينار $28.28
عيار 12 34.29 دينار $24.24
أوقية الذهب 2,133 دينار $1,508
جنيه الذهب 480.13 دينار $339.32
اسعار كيلو الذهب 68,589 دينار $48,473
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